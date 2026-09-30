Murciélago con rabia fue hallado en Lastarria: Qué hacer si encuentras uno y cómo proteger a tus mascotas

En lo que va del año se han detectado 34 murciélagos portadores de rabia en 21 comunas de la región Metropolitana. La autoridad sanitaria hizo un llamado a la prevención.

La confirmación de un murciélago positivo a rabia en el barrio Lastarria activó un operativo de la Municipalidad de Santiago y la Seremi de Salud Metropolitana para reforzar la prevención y proteger a las mascotas del sector.

El despliegue se realizó en la Sede Vecinal del Parque Forestal, donde se dispusieron 200 dosis de vacuna antirrábica para perros y gatos. Además, los tutores recibieron el Certificado Oficial de Vacunación Antirrábica.

El caso se conoce en medio de un escenario complejo en egión Metropolitana, ya que de acuerdo con la seremi de Salud, Pía Venegas, se han detectado 34 murciélagos portadores de rabia en 21 comunas de la región, mientras que más de 2.200 mascotas de los perifocos de casos de rabia ya han sido vacunadas.





La rabia es una enfermedad viral que puede transmitirse desde animales infectados a las personas.

¿Qué hacer si encuentras un murciélago?

Ante la presencia de uno de estos animales, la principal recomendación de la autoridad sanitaria es no tocarlo ni intentar manipularlo directamente . También se debe mantener alejados a niños y mascotas para evitar cualquier contacto.

El Ministerio de Salud recomienda contactar inmediatamente a la Seremi de Salud correspondiente para informar el hallazgo y permitir que personal capacitado determine cómo retirar el animal. También está disponible Salud Responde, en el 600 360 7777, las 24 horas.

En el caso de que una persona haya tenido contacto directo, una mordedura o un rasguño, debe acudir inmediatamente a un centro asistencial y señalar que existió una posible exposición a rabia.

Gerardo Acosta, investigador principal de SENTINET, médico veterinario y profesor titular de la Universidad Austral de Chile, explica que “lo más importante es no tocarlo ni intentar atraparlo. Aleja a niños y mascotas y da aviso a la seremi de salud de tu región”.

“Si hubo contacto directo, especialmente una mordedura o contacto con saliva, es importante consultar oportunamente en un centro de salud. La prevención y la respuesta temprana son fundamentales para evitar la transmisión de la rabia”, agregó.

En el caso de los cuidados con las mascotas, vacunar es “fundamental para prevenir la rabia” y proteger tanto su salud como la de las personas que conviven con ellas.