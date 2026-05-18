Chileno detenido en Brasil rompió el silencio tras acto racista en vuelo: No recordaría el origen de su ira

Germán Naranjo se encuentra en prisión preventiva en Brasil, país desde el que habló con su abogado, quien reveló lo dicho.

El empresario chileno Germán Naranjo se pronunció respecto a su detención en Brasil tras sus insultos racistas y homofóbicos hacia la tripulación del vuelo en el que viajaba.

El viernes pasado se viralizó un video del momento por el que el ingeniero enfrenta entre dos y cinco años de cárcel. Mientras se encuentra aislado en un centro penitenciario en Guarulhos, São Paulo.

Durante su período cumpliendo prisión preventiva, Naranjo conversó con su abogado, quien reveló lo que le habría dicho su representado. Primero, declaró sentirse arrepentido de la situación.





Además, mencionó que no recuerda el origen de su ataque de ira, ni si habría tomado alcohol. Solo habría tomado medicamentos debido a un tratamiento psicológico.

En el video se aprecia cómo las tripulantes de cabina del vuelo intentan calmar la situación y le piden al agresor regresar a su asiento. Sin embargo, el airado sujeto descargó todo su enojo contra una persona.

“El problema es la piel negra… El olor a negro, a brasileño… A ti no te conozco, negro, mono, eres un mono, los monos andan en los árboles”, afirmó, para luego imitar sonidos de dicho animal y retirarse.