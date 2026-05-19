Capturan a líder mapuche Jorge Huenchullán en masivo operativo al interior de Temucuicui

La denominada “Operación Tridente” permitió la detención del dirigente mapuche y de su pareja, ambos con órdenes pendientes por distintos delitos. El procedimiento se realizó en una de las zonas más tensionadas de la macrozona sur.

Un amplio despliegue policial se desarrolló durante la madrugada de este martes en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde fue detenido el comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul.

El procedimiento fue encabezado por la Policía de Investigaciones y contó con apoyo de Carabineros y personal del Ejército, en un operativo denominado Operación Tridente.

De acuerdo con los antecedentes citados por Radio Bío Bío, el despliegue comenzó cerca de las 02:00 horas y tuvo como principal objetivo el domicilio de Huenchullán, ubicado al interior de la comunidad.





Órdenes de detención vigentes contra Huenchullán

El dirigente mantenía dos órdenes de detención pendientes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria. Una de ellas por delitos vinculados a tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones, mientras que la segunda correspondía a una causa por usurpación no violenta que se remonta a 2019.

En el mismo procedimiento también fue detenida Carolina Padilla Manquel, pareja de Huenchullán, quien registraba una orden de captura vigente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Según consignó Radio Bío Bío, ambos fueron sacados de Temucuicui en un helicóptero del Ejército y posteriormente trasladados hasta la ciudad de Victoria.

Durante el procedimiento se habrían registrado disparos en distintos puntos del sector, aunque las fuerzas policiales lograron abandonar la comunidad sin funcionarios lesionados.

La intervención se realizó en una de las zonas más conflictivas de la macrozona sur, donde históricamente los operativos policiales han estado marcados por enfrentamientos armados y alta tensión.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, declaró a través de su cuenta de X que “en una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio”.

En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio. — Trinidad Steinert (@MinSteinert) May 19, 2026

¿Quién es Jorge Huenchullán?

Jorge Huenchullán es considerado uno de los principales referentes de la comunidad autónoma de Temucuicui, agrupación surgida tras la división interna que se produjo a comienzos de los años 2000 en el territorio mapuche de la zona.

Desde entonces, tanto la comunidad autónoma como la comunidad tradicional han protagonizado disputas territoriales y han estado bajo la mirada de las autoridades debido a investigaciones relacionadas con distintos delitos, entre ellos ataques incendiarios, robo de madera y narcotráfico.

En el caso de Huenchullán, su figura ha estado ligada durante años a reivindicaciones territoriales mapuche, negociaciones con empresas forestales y diversos episodios de tensión con autoridades y fuerzas policiales.

Además, informes de inteligencia lo han vinculado previamente a investigaciones por presunto cultivo y comercialización de cannabis en la zona, antecedentes que forman parte de causas que continúan en desarrollo.