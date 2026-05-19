“ICE está viniendo”: Fabrizio Copano fue increpado por seguidores de Trump durante show en EEUU

En medio de una rutina en Nueva York, el comediante chileno fue interrumpido por adherentes del movimiento MAGA debido a sus chistes políticos.

Fabrizio Copano protagonizó un incómodo momento mientras realizaba un show de stand up en Nueva York, Estados Unidos.

Todo ocurrió durante una actuación del comediante chileno en Westchester Comedy Club, donde algunos seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again), liderado por el presidente Donald Trump, comenzaron a increparlo por sus chistes políticos.

“¿Puedes decir algo divertido en vez de hablar de política?” , interrumpió una de las personas. Ante esto, Copano respondió con convicción: “No, no quiero hacer esa mier… Eso es todo, quiero hacer lo que yo quiera”.





Si bien la respuesta del humorista sacó aplausos de algunos asistentes, los seguidores de Trump continuaron lanzando gritos e insultos. “Creo que ICE está viniendo”, dijo un hombre, en alusión al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Sorprendido con esta actitud, el ex Club de la Comedia se llevó las manos a su cara y expresó: “¿Qué está pasando con este lugar?”. Luego de unos cruces, invitó a los sujetos a abandonar el recinto, situación que finalmente ocurrió.

Finalmente, el comediante continuó con su presentación sin problemas.

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