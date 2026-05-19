Cómo cobrar el Subsidio de Gas Licuado: Así obtienes el cupón de $27 mil de forma online y presencial

El beneficio forma parte del Plan Chile Sale Adelante y puede activarse de manera online, aunque también contempla opciones presenciales para utilizar el cupón una vez aprobado.

El gobierno ya habilitó el proceso para acceder al Cupón de Gas Licuado, también conocido como Subsidio de Gas Licuado, un aporte de $27 mil destinado a apoyar a los hogares más vulnerables durante los meses de invierno.

El beneficio forma parte del Plan Chile Sale Adelante y puede activarse de manera online, aunque también contempla opciones presenciales para utilizar el cupón una vez aprobado.

¿Cómo activar el Cupón de Gas?

Para activar el subsidio, las personas deben ingresar al sitio oficial cupondegas.gob.cl y seguir estos pasos:

Entrar a la plataforma del beneficio.

Iniciar sesión con ClaveÚnica.

Revisar si se cumplen los requisitos exigidos.

Completar los datos solicitados.

Activar el cupón.

El sistema verificará automáticamente si la persona cumple con las condiciones para acceder al beneficio.

Posteriormente, se enviarán dos correos electrónicos:

Uno del Ministerio del Interior confirmando la activación del subsidio.

confirmando la activación del subsidio. Otro de BancoEstado informando cuándo estará disponible el cupón para comprar gas licuado.





¿Cómo obtengo el cupón?

Para utilizar el beneficio es obligatorio contar con la CuentaRUT activa de BancoEstado.

El cupón digital también estará disponible a través de la App BancoEstado o RutPay. En tanto, quienes prefieran una alternativa presencial podrán acercarse a cualquier CajaVecina para imprimir un voucher físico.

Además, el beneficio puede utilizarse tanto en compras presenciales como en pedidos a domicilio con distribuidores adheridos.

¿Se puede usar el cupón de manera presencial?

Sí. Aunque la activación del beneficio se realiza online, el cupón puede utilizarse presencialmente en cualquier CajaVecina del país.

Para ello, las personas deberán presentar el voucher físico obtenido en CajaVecina o mostrar el cupón digital disponible en las aplicaciones BancoEstado o RutPay.

En caso de no tener CuentaRUT, esta puede activarse en sucursales de BancoEstado o a través de sus canales habilitados.

¿Hasta cuándo se puede activar el subsidio?

El Cupón de Gas Licuado estará disponible para activación hasta el 30 de junio de 2026.

Luego de eso, quienes hayan activado el beneficio podrán utilizarlo hasta el 30 de septiembre de 2026 en distribuidores adheridos.

Requisitos para recibir el Cupón de Gas Licuado

El beneficio está dirigido a jefas y jefes de hogar que, al 16 de abril de 2026, cumplieran con las siguientes condiciones:

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH).

Pertenecer al 80% más vulnerable según el RSH.

Tener 18 años o más.

¡Atención! Sólo se permitirá una activación por hogar, según la información registrada en el RSH.