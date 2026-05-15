15/ 05/ 2026 07:19

VIDEO | Persecución policial terminó con auto incendiándose y poste derribado en La Florida

Durante la madrugada de este viernes se registró un grave accidente luego de que un vehículo evadiera un control policial y terminara impactando a otro en La Florida, Región Metropolitana. La magnitud del choque provocó que uno de los autos se incendiara y un poste terminara sobre una casa. Tras el incidente, ambos conductores quedaron heridos, mientras que el responsable de la persecución fue detenido luego de que se encontrara droga en su vestimenta.