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VIDEO | Persecución policial terminó con auto incendiándose y poste derribado en La Florida

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Durante la madrugada de este viernes se registró un grave accidente luego de que un vehículo evadiera un control policial y terminara impactando a otro en La Florida, Región Metropolitana. La magnitud del choque provocó que uno de los autos se incendiara y un poste terminara sobre una casa. Tras el incidente, ambos conductores quedaron heridos, mientras que el responsable de la persecución fue detenido luego de que se encontrara droga en su vestimenta.

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