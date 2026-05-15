Masacre en Calama: Justicia falla en contra de estudiante imputado y descarta “juicio de realidad alterado”

Los abogados del escolar plantearon la existencia de antecedentes médicos y psiquiátricos que apuntaban a un “juicio de realidad alterado”. Esto fue desestimado por el tribunal.

La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de Hernán Meneses, el estudiante de 18 años formalizado por el asesinato de una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

La acción judicial buscaba paralizar el proceso penal bajo el argumento de una eventual inimputabilidad por enajenación mental del joven. Hoy es imputado por el delito consumado de homicidio calificado y cuatro homicidios frustrados.

Según los abogados, los antecedentes médicos y psiquiátricos apuntaban a un “juicio de realidad alterado”, por lo que planteaban que no podía continuar la causa sin antes analizar estos informes.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución previamente adoptada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y descartaron suspender el procedimiento.





Servicio Médico Legal realizará nuevas pericias

Pese a lo anterior, el tribunal sí ordenó que el Juzgado de Garantía correspondiente solicite un nuevo informe pericial al Servicio Médico Legal para evaluar las facultades mentales del imputado.

La decisión fue adoptada con tres votos a favor y dos en contra. Los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda estuvieron por acoger el recurso y suspender temporalmente el procedimiento judicial.

“Sin perjuicio de lo resuelto, se ordena que el Juzgado de Garantía disponga la realización de un informe pericial por el Servicio Médico Legal respecto de las facultades mentales del imputado”, dice el fallo.