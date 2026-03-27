Anticipó el ataque en redes: Quién es el estudiante que protagonizó brutal crimen en escuela de Calama

Durante la mañana de este viernes se reportó un fatal ataque en un colegio de Calama, luego de que un alumno de 18 años asesinara a una inspectora de 59 años.

Durante las últimas horas han emergido nuevos antecedentes del brutal ataque ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama, que dejó a una inspectora asesinada y a otras cuatro personas apuñaladas: tres estudiantes y otra funcionaria del establecimiento.

Uno de ellos es la identidad del atacante, quien fue identificado y reducido en flagrancia dentro del establecimiento.

Si bien su nombre permanece en reserva, la información entregada por personal policial da cuenta de que se trata de un estudiante de 18 años, quien cursaba 4.º medio en el recinto educacional.





Investigan fatal ataque al interior de colegio en Calama

En un trabajo en conjunto, personal de Carabineros y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) ha llevado a cabo un operativo para esclarecer la causa de los hechos.

El testimonio de otros estudiantes que presenciaron el ataque da cuenta de que el victimario habría ingresado encapuchado y preguntando por la ubicación de la directora de 59 años, quien es, de momento, la única víctima fatal.

En la misma línea, tras ser reducido, se confirmó que portaba una serie de armas cortopunzantes y líquido acelerante.

Habría advertido del ataque en sus redes sociales

Luego de ser identificado, rápidamente se difundió que el joven de 18 años compartió una serie de imágenes en redes sociales que daban cuenta de su intención de cometer el ataque.

Fotos con cuchillos y una serie de animaciones sangrientas son algunas de las publicaciones que dejó ver en su perfil de Instagram, el cual se llenó de amenazas e insultos en los comentarios por parte de otros usuarios.

Otra de las pruebas que maneja personal policial es un video que él mismo habría publicado en su canal de YouTube bajo el nombre de “Ataque en el instituto Lazaeta“, el que fue dado de baja por la plataforma.