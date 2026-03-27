“Todo fue planeado”: Testigos revelan nuevos antecedentes de fatal ataque en colegio de Calama

Apoderadas que llegaron a retirar a sus hijos entregaron nuevos antecedentes de lo ocurrido a CHV Noticias. La Brigada de Homicidios de la PDI se mantiene investigando las causas de la agresión que dejó a una inspectora fallecida, otra herida y tres estudiantes apuñalados.

Durante la mañana de este viernes, se registró un brutal ataque, luego de que un estudiante asesinara a una inspectora y apuñalara a tres estudiantes al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama.

Tras el ataque, apoderadas que llegaron al establecimiento entregaron a CHV Noticias nuevos antecedentes que habrían sido relatados por sus hijos, quienes presenciaron lo ocurrido.

“Mi hija me comentó que lamentablemente vieron esa situación… vieron a uno de los niños afectados”, señaló una de las madres.

Mientras que un segundo testimonio señala que esto habría estado “planeado”. “Me dijo que había entrado una persona encapuchada, toda de negro, que entra por la puerta principal y pregunta por una inspectora”, sostuvo.





Investigan ataque de estudiante en Calama que dejó una inspectora asesinada y tres personas heridas

De acuerdo a información policial, el ataque fue protagonizado por un estudiante de 4.º medio, quien atacó a apuñaladas a tres estudiantes y dos inspectoras.

Producto de la gravedad de las lesiones ocasionadas, una de las inspectoras, identificada como M.V.R.V., de 59 años, murió en el lugar.

Los estudiantes que permanecen heridos fueron trasladados hasta un centro asistencial.