Temblor hoy 15 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 15 de mayo se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora: 04:29 horas.

04:29 horas. Epicentro : 74 km al oeste de Iquique.

: 74 km al oeste de Iquique. Profundidad: 24 km.

Magnitud : 3.8

: 3.8 Hora: 04:03 horas.

04:03 horas. Epicentro : 23 km al suroeste de Camiña.

: 23 km al suroeste de Camiña. Profundidad: 91 km.

Magnitud : 3.9

: 3.9 Hora: 4:00 horas.

4:00 horas. Epicentro : 46 km al norte de Cobquecura.

: 46 km al norte de Cobquecura. Profundidad: 25 km.

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 02:16 horas.

02:16 horas. Epicentro : 63 km al sureste de Socaire.

: 63 km al sureste de Socaire. Profundidad: 176 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.