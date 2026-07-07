Tres menores de edad detenidos tras violento turbazo en mall de Maipú: Robaron casi $6 millones en celulares

Cuatro jóvenes irrumpieron en una tienda al interior del centro comercial y, premunidos con un arma de fogueo, intimidaron a trabajadores y clientes para luego llevarse dispositivos móviles.

Un grupo de tres de cuatro delincuentes fue detenido, tras realizar un violento turbazo en una tienda del Mall Arauco Maipú durante la tarde del día lunes.

Los capturados son menores de edad de 13, 15 y 17 años, quienes ingresaron a la tienda de tecnología Entel, ubicada al interior del centro comercial, y sustrajeron diversos teléfonos celulares que estaban en exhibición.

De acuerdo a información que recogió Carabineros, los sujetos irrumpieron en el local premunidos de una pistola a fogueo, intimidando a clientes y trabajadores.





Posteriormente fueron hasta las vitrinas y sacaron al menos cinco teléfonos celulares de alta gama avaluados en $5.900.000 en total.

Guardias de seguridad del mall alertaron lo que estaba ocurriendo y llegaron rápidamente a la tienda, momento en que los adolescentes intentan huir, pero tres de los cuatro involucrados fueron retenidos y luego entregados a Carabineros de la 29 Comisaría de La Farfana.

“Este procedimiento fue al interior de la tienda, el cual momentos antes habían ingresado estos imputados, premunidos de un arma de fuego, tipo fogueo, intimidan a los encargados del local, como asimismo a los clientes, sustituyendo desde las bases teléfonos de alta gama”, señaló el capitán Sebastián Ibaceta.

Tras el procedimiento, personal policial logró “frustrar este robo, se recuperan los elementos de prueba, en este caso que son el armamento que están ocupando, como también los teléfonos que habían sido sustraídos”.