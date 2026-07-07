Cony Capelli cargó contra Michelson y recordó polémica que quebró su amistad: “Jamás te lo voy a perdonar”

La ganadora de Gran Hermano Chile lanzó duros dardos contra la influencer y repasó el conflicto que quebró definitivamente su relación. “Lo que ganó fue el baile y no la chimuchina”, apuntó sobre la eliminación de la modelo.

La eliminación de Ignacia Michelson de Fiebre de Baile no puso fin a la tensión con Cony Capelli. De hecho, durante la edición de este lunes, la ganadora de Gran Hermano Chile aprovechó de lanzar duros dardos contra la influencer y recordó el conflicto que quebró definitivamente la relación entre ambas.

Todo comenzó cuando Diana Bolocco le preguntó si le había parecido injusto que Michelson ingresara a la competencia. “La producción tuvo la amabilidad, teniendo en cuenta los antecedentes pasados que viví con ella, de preguntarme si me incomodaba y yo dije que no”, respondió Capelli.

Luego, remarcó que la salida de su excompañera fue consecuencia directa de su desempeño en la pista. “Ayer lo que ganó fue el baile y no la chimuchina”, afirmó.

“Jamás te lo voy a perdonar”

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando la conductora comentó que la relación entre ambas parecía completamente rota.

“Tú estuviste en Gran Hermano y sabes que con la Fran (Maira) nos llevábamos pésimo, pero una cosa es el reality, la tele y las cosas que pasan en un programa y otra cosa es la vida personal, enfermedades psicológicas y mentales“, planteó.

“Con eso no se juega, así que yo jamás te lo voy a perdonar y estoy feliz que te hayas ido ayer” , lanzó Capelli, dirigiéndose directamente a Michelson.





Más tarde, durante la evaluación del jurado, Vasco Moulian le consultó por el origen de su conflicto con Ignacia. Fue entonces cuando la influencer revivió la polémica que explotó en noviembre de 2025 y que incluso la llevó a evaluar acciones legales.

“Ignacia me extorsionó con un video. Dijo que había un video mío drogándome en una disco. De hecho, en la temporada pasada dije que estaba viviendo una experiencia muy fuerte, donde la tenía a ella acosando a mi mánager y diciendo un montón de cosas”, aseguró.

Capelli también acusó a la modelo de actuar de la misma manera con otras personas. “Ella tiene ese modus operandi: busca la excusa perfecta para destruir y lo ha hecho con varias personas. Yo soy chora, sí, si tú me atacas, yo me defiendo (…) Si tú no te metes conmigo, no me meto contigo. Incluso, si te metieras conmigo, no caería tan bajo para ocupar ese tipo de argumento“, sentenció.

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