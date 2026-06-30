“Hiciste que no ganara”: El cara a cara de Vasco Moulian con Cony Capelli tras eliminación de Betsy Camino

Tras la eliminación de la participante, el miembro del jurado le mandó un mensaje a la ganadora de Gran Hermano Chile, quien respondió que “si partimos de la base, ustedes son los que tienen la responsabilidad”.

“Tú hiciste que ganara Kathy (Contreras) ayer, y tú hiciste que Betsy no ganara“. De esta forma, Vasco Moulian emplazó a Cony Capelli en la más reciente emisión de Fiebre de Baile la noche de este lunes en Chilevisión.

Durante su alocución tras la presentación de la bailarina, antes de deliberar su evaluación, el jurado mencionó el apoyo explícito que la ganadora de Gran Hermano Chile envió a su compañera.

“Eso no es cierto”, contestó ella. “El resultado de las notas son de ustedes, yo simplemente empujé el voto de una amiga pero podría haber sido Fran Maira, Claudio…”, explicó.





Moulian defendió su punto y aseguró que “al empujar ese voto, usted hizo que la que menor nota tenía se salvara“, lo que llevó nuevamente a Capelli a explicar su postura.

“Es que, de partida, yo creo que Betsy nunca debía haber estado en eliminación. Creo que fue injusto que no la calificaran con el baile que hizo”, reclamó.

“Entonces, si partimos de la base, ustedes son los que tienen la responsabilidad“, continuó, a lo que el integrante del jurado recalcó que “ayer usted hizo que se fuera”.

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