A 35 años cárcel fue condenado hombre que degolló a su abuela y hermano en Chiloé

Estos asesinatos ocurrieron en marzo de 2024 y según se expuso en el juicio, fueron cometidos por resentimiento contra ambas víctimas.

Un hombre fue condenado a 35 años de cárcel tras ser declarado culpable de degollar a su abuela y hermano en Quinchao, región de Los Lagos.

Estos asesinatos ocurrieron en marzo de 2024 y según se expuso en el juicio, fueron cometidos por resentimiento contra ambas víctimas, su hermano de 34 años y su abuela de 75, a quienes atacó con un cuchillo.

El fiscal subrogante Cristian Mena, señaló que la sentencia fue obtenida por la Fiscalía Local de Quinchao, tras una investigación que permitió acreditar la responsabilidad del condenado, quien se desempeñaba como operario acuícola.





Querellantes valoraron condena

Alex Contreras, abogado y coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Castro, sostuvo que, si bien la familia esperaba las penas más altas posibles, la resolución fue valorada por tratarse de una condena significativa frente a un caso que generó impacto en la provincia de Chiloé.

“Valoramos que la condena sea alta. En total suman 35 años: fueron 20 años por el parricidio y 15 años por el homicidio. Y esto casi es una condena de un presidio perpetuo calificado, solamente 5 años menos para poder pedir beneficios, por ejemplo”, señaló en palabras recogidas por Radio Bío Bío.

Por último, Contreras agregó que durante el juicio la defensa planteó una eventual deficiencia mental del condenado, argumento que fue descartado en la sentencia.