Cheme, el perrito héroe de Chiloé: Nunca abandonó a su dueña tras cinco días perdida en un bosque

La historia de supervivencia de Doris Chiguay conmovió a toda la región de Los Lagos. Sin embargo, junto al alivio por el hallazgo, surgió un protagonista inesperado: Su perro, que permaneció a su lado en todo momento.

La historia de supervivencia de Doris Chiguay en los bosques de San Juan de Chadmo, en Quellón, conmovió a toda la región de Los Lagos.

Sin embargo, junto al alivio por el hallazgo de la mujer de 54 años, surgió un protagonista inesperado: Cheme, su perrito que permaneció a su lado durante los cinco días que estuvo desaparecida.

Doris se extravió el pasado 14 de junio mientras buscaba animales en una zona rural junto a su esposo y su mascota. Tras perder contacto con ella, su familia presentó una denuncia por presunta desgracia, lo que activó una intensa búsqueda encabezada por equipos de emergencia y voluntarios.

Mientras los operativos avanzaban entre la lluvia, el frío y la compleja geografía chilota, Cheme nunca se separó de su dueña .

Según se conoció tras el rescate, la mujer recorrió varios kilómetros para intentar encontrar una salida del bosque y logró sobrevivir alimentándose de raíces y frutos silvestres. Durante toda esa travesía estuvo acompañada por su fiel compañero de cuatro patas.

El esperado reencuentro ocurrió cuando Doris consiguió llegar hasta las cercanías de la Escuela de Quilen.

El estado de salud de Cheme, el perrito héroe de Quellón

Tras el exitoso rescate, la Municipalidad de Quellón informó que su equipo veterinario evaluó el estado de salud de Cheme, quien se transformó en un “símbolo de lealtad y compañía” para la comunidad.

Desde el municipio destacaron que el can acompañó fielmente a Doris durante toda la emergencia y anunciaron que continuará recibiendo atención profesional para monitorear su estado de salud.

“Reconocemos el importante vínculo entre las personas y sus mascotas, especialmente en historias tan conmovedoras como la de Doris y Cheme, que hoy vuelven a estar juntos y a salvo”, escribió la Municipalidad en sus redes sociales.