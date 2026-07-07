¿Son pololos? Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal cuentan la verdad tras rumores de supuesto romance

Los jóvenes artistas respondieron al “shippeo” generado en redes sociales después de coquetas interacciones en público. “Hay como una química, hay algo lindo”, les indicó Pamela Díaz en un programa de streaming.

Los cantantes chilenos Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal decidieron enfrentar de una vez por todas los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos, una teoría que desde hace meses ha tomado fuerza entre sus seguidores debido a la evidente cercanía que muestran tanto dentro como fuera de los escenarios.

La conversación se dio durante su participación en el programa Malos Perdedores de Once Stream, conducido por Pamela Díaz y Claudio Michaux, donde el supuesto romance fue uno de los temas centrales de la entrevista.

De hecho, los animadores no tardaron en poner sobre la mesa lo que muchos fanáticos comentan en redes sociales. “La gente los shippea muchísimo”, lanzó Michaux, mientras Pamela complementó: “Hay como una química, hay algo lindo”.





Ante ello, Alanys Lagos reconoció que el fenómeno le resulta positivo. “Igual lo encuentro lindo, porque además de que nos shippean y todo, también hay mucha buena onda del público. Hay bonitos comentarios”, comentó la artista, mirando a Ignacio en busca de complicidad.

La respuesta del cantante no pasó desapercibida. “Lo que usted diga, está todo bien, señorita Alanys”, contestó entre risas, desatando gritos en el estudio.

“Lo que se ve no se pregunta”

Más adelante, Pamela Díaz fue directamente al grano y le consultó a Ignacio sobre su situación sentimental.

“¿Tú estás pololeando?”, preguntó la animadora. “No”, respondió el artista sin rodeos.

“¿Te imaginas me dice sí?”, bromeó inmediatamente la conductora, provocando una reacción de Alanys que sacó carcajadas en el estudio. “Usted sabrá”, respondió Lagos con un tono irónico y coqueto.

Durante el programa también exhibieron imágenes del videoclip de Llegaste Tú, canción que ambos interpretan y en cuyo registro protagonizan un beso. Al ver la escena, Alanys sorprendió con su comentario.

“Me encantó actuar esa vez”, dijo, desatando gritos y reacciones de entusiasmo por parte de Pamela Díaz y Claudio Michaux. Fue entonces cuando el conductor quiso profundizar en la naturaleza de la relación entre ambos.

“¿Sientes una química real o es algo de la buena onda? ¿Hay una química?”, preguntó Claudio.