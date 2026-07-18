Senapred declara Alerta Roja para cuatros comunas de Valparaíso por riesgo de desborde

El aumento continuo del caudal del “Puente Colmo” ha puesto en peligro a los vecinos del sector. Revisa a continuación los detalles de la alerta.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la madrugada de este sábado que cuatro comunas de la región de Valparaíso pasaron de Alerta Amarilla a Alerta Roja por desborde de “Puente Colmo”, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Aguas (DGA).

En concreto se trata de las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota , debido al incremento sostenido del caudal en la estación hidrométrica “Puente Colmo” alcanzando valores de umbral rojo producto del sistema frontal.

De acuerdo con las autoridades, esta situación supone un aumento del riesgo para la población que vive en los alrededores de este curso de agua.

Según indicó Senapred, “con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.