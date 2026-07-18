VIDEO | “No pudo resistir”: Puente fue arrastrado tras crecida de río en Monte Patria

Durante las últimas horas, la crecida del Huatulame generó el aislamiento de alrededor de 700 personas en Tomé Alto

El sistema frontal que afecta a la zona norte del país ha causado diversos daños. En la región de Coquimbo, registros difundidos en redes sociales muestran cómo la crecida del río Huatulame arrastró un puente.



Mediante un video publicado por Monte Patria TV se logró evidenciar que durante la noche de este viernes la fuerza del agua pudo arrancar la estructura completa de un puente ubicado en el sector de Tomé Bajo, en la comuna de Monte Patria.

“Se acaba de llevar el puente el agua, aquí va, no pudo resistir este puente y ya la crecida del río es impresionante (…) vecinos cuídense mucho”, se escucha decir a la persona que graba la situación.

Cabe destacar que durante las últimas horas, la crecida del Huatulame generó el aislamiento de alrededor de 700 personas en Tomé Alto debido al desborde del río y la activación de quebradas.

Revisa aquí el video: