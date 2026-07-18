Declaran ALERTA en Atacama y Coquimbo por nevadas “moderadas a fuertes” para este fin de semana

La alerta regirá para las zonas cordilleranas de ambas regiones del norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció nuevas alertas para la zona norte del país en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del territorio nacional.

La mañana de este sábado de indicó que durante este fin de semana se harán presentes nevadas “moderadas a fuertes” en las zonas cordilleranas de Atacama y Coquimbo.

La alarma se extenderá desde la mañana de este sábado a la noche de mañana domingo.

Sobre la misma, se actualizó la alerta por “precipitaciones moderadas a fuertes” en el mismo sector, lluvia que se mantendría, por el momento, hasta el día lunes 20.





Alerta de nevadas en Atacama y Coquimbo

Según se indicó en el sitio web de la DMC, estas son las zonas y la cantidad estimada, en centímetros, de nieve que caerá:

Alerta de precipitaciones en Atacama y Coquimbo:

Según el reporte,+, las precipitaciones en la región de Atacama se harían notar más fuertemente hasta este domingo 19, mientras que en Coquimbo la lluvia no bajaría su intensidad hasta el lunes 20, llegando a alcanzar los 50 mm de agua.

Las zonas de cada región que se verán afectadas, son: