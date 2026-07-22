“‘Chinito’, vamos a carretear”: Revelan nuevos antecedentes tras rescate de desaparecidos en el Cajón del Maipo

CHV Noticias conversó con la pareja de Manuel Orellana, apodado el “Chino” y primer rescatado, donde se refirió a lo sucedido.

Este miércoles, fueron encontrados y rescatados las tres personas que se encontraban desaparecidas desde la semana pasada en el Cajón del Maipo.

Se trata de Manuel Orellana, Magdalena Retamal y Martina Núñez, estas últimas parvularias y que se conocerían hace años con Orellana, apodado “El Chino”.

CHV Noticias conversó con la pareja del hombre, el primer rescatado y donde entregó nuevos antecedentes sobre lo sucedido.

“Él llega a la una de la mañana, pero siempre llega… Yo siempre le pregunto, ‘¿para dónde vas?’ Solo por seguridad. El día jueves me llama mi suegra y me dice, ‘¿llegó la guagua?’. Y yo le digo ‘no, no, tía. No ha llegado’”, comentó.





Según indicó la mujer, su suegra le comentó que en redes sociales habían estado subiendo historias sobre la desaparición de su pareja junto a otras dos mujeres.

Una vez ya rescatado, la entrevistada conversó con el “Chino”: “Él me dijo cómo fueron las cosas de lo que pasó. Me dijo que él había encontrado con ellas y le dijeron ‘ Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber. Si la flaca no se va a enojar que salgas con nosotros'”, relató.

Tras esa invitación, de acuerdo al relato de la mujer, Manuel Orellana “fue al departamento con ellas a tomarse una michelada”.





Rescatadas fueron trasladadas a un centro de urgencias

Tras ser rescatadas en helicópteros, Magdalena y Martina fueron llevadas al centro de salud de urgencias de San José de Maipo, donde se pudo captar sus salidas desde aquel lugar.