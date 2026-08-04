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Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

Para este martes 4 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Peñalolén, La Pintana y Melipilla. 

Revisa las zona afectada por corte de agua en Santiago

  • Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del martes 4 de agosto.
  • La Pintana: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del martes 4 de agosto.
  • Melipilla: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del martes 4 de agosto.
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