Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.
Para este martes 4 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Peñalolén, La Pintana y Melipilla.
Revisa las zona afectada por corte de agua en Santiago
- Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del martes 4 de agosto.
- La Pintana: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del martes 4 de agosto.
- Melipilla: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del martes 4 de agosto.