¿Hoy viernes o el domingo? Esta es la fecha oficial del Día del Padre 2026 en Chile

Este fin de semana, cientos de miles de hogares celebrarán el Día del Padre 2026, una instancia especial para compartir en familia, pero que siempre genera debate respecto a su fecha oficial.

Este domingo 21 de junio se celebrará el Día del Papá 2026 en los distintos hogares de Chile, una fecha especial para celebrar en familia que se originó hace 118 años en Estados Unidos y que hoy cuenta con una fecha oficial en Chile.

Sin embargo, al igual que con el Día de la Madre, existe un día oficial y otro al que popularmente se conoce como “el día comercial“, que se realiza el día domingo más cercano a la fecha oficial.

A continuación te detallamos cuál es la fecha oficial del Día del Padre en Chile.





¿Cuál es la fecha oficial del Día del Padre en Chile?

De acuerdo al decreto supremo de 1976, que establece los días nacionales, el Día del Padre se festeja en su jornada original, el día 19 de junio.

Sin embargo, las necesidades de tener tiempo libre para celebrarlo han llevado a que la fecha sea trasladada hasta el día domingo más cercano en el calendario.

Lo anterior explica que este 2026, el Día del Padre se celebre el día domingo 21 de junio .

Mejores panoramas para el Día del Papá 2026

Emporio La Rosa anunció que tendrá una promoción exclusiva para regalonear a los reyes de la casa con nada más ni nada menos que con una gran comida, y en descuento.

A través de sus redes sociales indicaron que en sus locales podrás comprar 2 completos o 1 chorrillana + 2 bebestibles + 2 bolitas de helado por solo $19.900.

Van Gogh en Vivo ofrece 15 habitaciones temáticas desde el Mall Cenco Florida y tendrá este domingo 21 una oportunidad imperdible para los papás. Todos aquellos padres que vayan acompañados de sus hijos, podrán ingresar gratis.

“Nowari Box Día del Padre” es la experiencia única que tendrá el restaurante Nowas Cantina, ubicado en el Centro Parque Araucano, en Las Condes, para que todos los papás fanáticos de la saga Star Wars puedan aprovechar una hamburguesa de otro planeta.

No olvides reservar tu mesa en el sitio web del local para no quedarte fuera de esta gran oportunidad.

El Hotel Sheraton Santiago anunció la experiencia “On Fire para papá”, una propuesta para los amantes de la parrilla en el restaurante “El Bohío”.

La actividad se realizará entre las 13:00 y las 16:00 horas de este domingo e incluirá selección de vinos, bebidas, coctelería y diversas sorpresas para celebrar en familia.