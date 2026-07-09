Hasta 3.480 puestos de trabajo: Plataforma reúne ofertas laborales con sueldos de hasta $1,2 millones

Los puestos se distribuyen desde Tarapacá hasta Biobío e incluyen alternativas tanto mensuales como por turno. Las postulaciones se hacen de forma online.

Con el desempleo nacional en 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, julio abre una oportunidad para quienes buscan volver al mercado laboral o necesitan generar ingresos durante el invierno.

Se trata de la empresa de gestión de talento Eurofirms Group Chile, que proyecta 3.695 vacantes y hasta 120 cupos diarios en hotelería, con remuneraciones que pueden llegar a $1,2 millones, dependiendo del cargo.

En total, se contemplan 3.480 puestos para desempeñarse en Quilicura, Lampa, San Bernardo, Pudahuel y Renca. La búsqueda incluye 3.000 operarios de picking y bodega, con rentas de entre $540.000 y $750.000.

¿Cómo postular?

Desde Eurofirms Group invitan a conocer y postular a las vacantes a través de www.eurofirms.cl, ingresando a la sección “Encuentra trabajo”. Allí, los candidatos podrán registrar su perfil y solicitar el puesto que les interese.

Oportunidades en zonas con desempleo sobre el 10%

Parte de esta oferta se concentra en territorios que actualmente registran cifras de desocupación sobre los dos dígitos. Durante el trimestre marzo-mayo, la tasa llegó a 10,2% en Valparaíso, 10% en Maule y 10,1% en Ñuble, según los últimos datos del INE.

A lo anterior se agregan 40 vacantes part time en retail dentro de la Región Metropolitana, con pagos que pueden llegar a $40.000 por turno.

Sueldos de hasta $1,2 millones en minería

En Antofagasta se requieren 20 mecánicos y 20 soldadores para trabajar en Calama y la capital regional. Las rentas van desde $1,1 millones hasta $1,2 millones, las más altas de esta convocatoria.

En el sector hotelero, Eurofirms Group proyecta hasta 120 cupos diarios para mucamas, coperos y garzones en la Región Metropolitana, Iquique y Alto Hospicio, con remuneraciones de hasta $40.000 por turno.

Asimismo, el sector industrial reúne 135 puestos para operarios de producción, con salarios de entre $610.000 y $670.000. Las labores se desarrollarán en San Bernardo, Pudahuel, Constitución, Viña del Mar, Santa Olga, Teno, Yungay, Los Ángeles, Huépil, Tucapel y Campanario.