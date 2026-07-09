Día de la Pizza: Revisa las mejores promociones y ofertas para celebrar este viernes
Las prinicipales cadenas de comida rápida y restaurantes tienen disponibles ofertas y descuentos para los amantes de la pizza con opciones de hasta 50% más barato.
Este viernes 10 de julio se celebra en Chile una nueva edición del Día Nacional de la Pizza, una fecha destinada a amantes de esta icónica preparación originaria de Italia.
Por lo mismo varias cadenas de comida rápida se sumaron el festejo anunciado atractivos beneficios, promociones y ofertas para sus clientes.
Si bien el día oficial el este 10 de julio, muchos restaurantes se adelantaron con una semana completa de promociones.
Promociones y ofertas por el Día de la Pizza
- Little Caesars
Por el Día de la Pizza Little Caesars ofrecerá un promo por $12.500 que incluye una Peppe + Classic cheese + Crazy Combo.
La oferta será válida solo por el viernes 10 de julio en todas sus tiendas.
Ver esta publicación en Instagram
- Melt Pizzas
Melt Pizzas está festejando con la semana de la Pizza en Melt que durará hasta el 12 de julio con descuentos de hasta 50% en pizzas de su carta.
Ver esta publicación en Instagram
- Papa John’s
La cadena Papa John’s también está de festejo durante toda la semana con diferentes promociones como descuentos de hasta 50% en pizzas de especialidad
Ver esta publicación en Instagram
- Under Pizza
La cadena ofrecerá durante este jueves 9 y viernes 10 pizza de pepperoni, napolitana y doble queso familiar a solo $4.990 en todos sus locales.
Ver esta publicación en Instagram