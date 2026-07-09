Día de la Pizza: Revisa las mejores promociones y ofertas para celebrar este viernes

Las prinicipales cadenas de comida rápida y restaurantes tienen disponibles ofertas y descuentos para los amantes de la pizza con opciones de hasta 50% más barato.

Este viernes 10 de julio se celebra en Chile una nueva edición del Día Nacional de la Pizza, una fecha destinada a amantes de esta icónica preparación originaria de Italia.

Por lo mismo varias cadenas de comida rápida se sumaron el festejo anunciado atractivos beneficios, promociones y ofertas para sus clientes.

Si bien el día oficial el este 10 de julio, muchos restaurantes se adelantaron con una semana completa de promociones.

Promociones y ofertas por el Día de la Pizza

Little Caesars

Por el Día de la Pizza Little Caesars ofrecerá un promo por $12.500 que incluye una Peppe + Classic cheese + Crazy Combo.

La oferta será válida solo por el viernes 10 de julio en todas sus tiendas.

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Melt Pizzas

Melt Pizzas está festejando con la semana de la Pizza en Melt que durará hasta el 12 de julio con descuentos de hasta 50% en pizzas de su carta.

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Papa John’s

La cadena Papa John’s también está de festejo durante toda la semana con diferentes promociones como descuentos de hasta 50% en pizzas de especialidad

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Under Pizza

La cadena ofrecerá durante este jueves 9 y viernes 10 pizza de pepperoni, napolitana y doble queso familiar a solo $4.990 en todos sus locales.