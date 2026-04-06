Bono logro escolar: Cuál es el grupo de estudiantes que recibe el monto más alto

Este beneficio estatal es compatible con otros subsidios del Estado y es acumulable si es que existen más hijos que cumplan los requisitos.

El Bono Logro Escolar es un beneficio estatal que tiene como objetivo entregar un aporte monetario a los mejores rendimientos académicos que pertenezcan al 30% más vulnerable de la promoción.

Se entrega sin postulación a estudiantes menores de 24 años que estén cursando desde quinto básico a cuarto medio, siempre y cuando pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.





¿Quiénes reciben el monto más alto?

Al respecto, se pueden recibir dos montos, los cuales se delimitan dependiendo del rendimiento escolar del alumno:

$85.057 : Para estudiantes que están dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: Para estudiantes que están dentro del . $51.036: Para aquellos estudiantes que se destacan en el segundo 15% de su promoción.

El Bono Logro Escolar forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y es un beneficio estatal que es compatible con otros aportes del Estado. Además, es acumulable en el caso de que existan más hijos que también cumplen con los requisitos.

¿Quiénes pueden acceder al Bono Logro Escolar?

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo del año anterior al que se pagará el bono.

Haber cursado desde quinto básico a cuarto medio.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Es importante destacar que todos estos requisitos deben haberse cumplido durante el año anterior a aquel en el que se pagará el beneficio.

Finalmente, si necesitas saber si eres beneficiario, sigue estos pasos: