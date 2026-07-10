“Traición a la buena fe”: Senadores PPD rompen acuerdo por megarreforma con el Gobierno tras rebaja al impuesto a empresas

Mientras se discutía el proyecto de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda, los parlamentarios emitieron un comunicado.

Los senadores del Partido por la Democracia (PPD) que habían llegado a un acuerdo con el Gobierno, emitieron un comunicado la tarde de este viernes en el que anuncian su retracto del pacto.

Los parlamentarios compartieron el texto mientras se discute el proyecto de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda.

“Con la baja del impuesto corporativo al 22%, el Ejecutivo pasó por encima el acuerdo que habíamos cerrado y traicionó la buena fe con la que nos habíamos sentado a negociar” , se lee en la declaración.

Posteriormente, el ministro del Interior pidió a Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, retirar la indicación presentada que congelaba el pacto con el PPD y así lo hizo.

Sin embargo, los senadores reafirmaron su decisión de romper el acuerdo.