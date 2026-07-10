Más de 1.000 ofertas laborales con sueldos de hasta $900 mil: Así puedes postular
Se trata de vacantes en empresas del sector de logística y retail, para cubrir puertos ad portas y durante el Black Friday de julio.
Grupo Teamwork inició el reclutamiento de más de mil trabajadores en distintas regiones del país, para cubrir puestos laborales ad portas y durante el Black Friday, que se desarrollará entre el 24 y 26 de julio.
Esta oferta llega en medio de la preocupación por las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pues la tasa de desocupación volvió a aumentar y alcanzó el 9,4%.
Se trata de vacantes en empresas del sector de logística y retail, lo que permitirá reforzar tanto las tiendas como los centros de distribución.
Los perfiles más requeridos corresponden a operarios de bodegas, coordinadores de patio, administrativos logísticos, operadores de grúa horquilla, entre otros cargos.
En el sitio web de Teamwork podrás encontrar ofertas laborales de las siguientes empresas:
- Tradis
- Falabella
- Sodimac
- Forus
- Blue Express
Además, está el detalle de cada vacante. Desde la ubicación, la modalidad, el horario, hasta la remuneración y otros beneficios.
Las postulaciones ya se encuentran abiertas, por lo que si estás interesado haz click acá e ingresa tus datos.