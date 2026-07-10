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Más de 1.000 ofertas laborales con sueldos de hasta $900 mil: Así puedes postular

Se trata de vacantes en empresas del sector de logística y retail, para cubrir puertos ad portas y durante el Black Friday de julio.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Grupo Teamwork inició el reclutamiento de más de mil trabajadores en distintas regiones del país, para cubrir puestos laborales ad portas y durante el Black Friday, que se desarrollará entre el 24 y 26 de julio.

Esta oferta llega en medio de la preocupación por las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pues la tasa de desocupación volvió a aumentar y alcanzó el 9,4%.

Se trata de vacantes en empresas del sector de logística y retail, lo que permitirá reforzar tanto las tiendas como los centros de distribución.

Los perfiles más requeridos corresponden a operarios de bodegas, coordinadores de patio, administrativos logísticos, operadores de grúa horquilla, entre otros cargos.

En el sitio web de Teamwork podrás encontrar ofertas laborales de las siguientes empresas:

  • Tradis
  • Falabella
  • Sodimac
  • Forus
  • Blue Express

Además, está el detalle de cada vacante. Desde la ubicación, la modalidad, el horario, hasta la remuneración y otros beneficios.

Las postulaciones ya se encuentran abiertas, por lo que si estás interesado haz click acá e ingresa tus datos.

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