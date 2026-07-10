Con temperaturas bajo cero: DMC emite alerta por intensas heladas

La institución indicó que esta situación se extenderá hasta el sábado y donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los -15°.

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por heladas moderadas a intensas en una región del país.

Se trata de Aysén, donde las bajas temperaturas están presentes desde este viernes y se extenderán hasta la mañana del sábado 11 de julio.

La institución indicó que las temperaturas serán bajo cero y donde estas podrían alcanzar hasta los -15°.





Mapa de la zona afectada

DMC emite alerta por heladas moderadas a intensas