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Con temperaturas bajo cero: DMC emite alerta por intensas heladas

La institución indicó que esta situación se extenderá hasta el sábado y donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los -15°. 

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por heladas moderadas a intensas en una región del país.

Se trata de Aysén, donde las bajas temperaturas están presentes desde este viernes y se extenderán hasta la mañana del sábado 11 de julio.

La institución indicó que las temperaturas serán bajo cero y donde estas podrían alcanzar hasta los -15°.

Mapa de la zona afectada

DMC emite alerta por heladas moderadas a intensas

  • Condición Sinóptica: Alta presión fría
  • Desde: La madrugada del viernes 10 de julio del 2026
  • Hasta: La mañana del sábado 11 de julio del 2026
  • Zonas afectadas: Aysén (patagonia subandina norte, patagonia subandina sur)
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