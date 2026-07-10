Con temperaturas bajo cero: DMC emite alerta por intensas heladas
La institución indicó que esta situación se extenderá hasta el sábado y donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los -15°.
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por heladas moderadas a intensas en una región del país.
Se trata de Aysén, donde las bajas temperaturas están presentes desde este viernes y se extenderán hasta la mañana del sábado 11 de julio.
La institución indicó que las temperaturas serán bajo cero y donde estas podrían alcanzar hasta los -15°.
Mapa de la zona afectada
DMC emite alerta por heladas moderadas a intensas
- Condición Sinóptica: Alta presión fría
- Desde: La madrugada del viernes 10 de julio del 2026
- Hasta: La mañana del sábado 11 de julio del 2026
- Zonas afectadas: Aysén (patagonia subandina norte, patagonia subandina sur)