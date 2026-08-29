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Remuneraciones de hasta $1,8 millones: Conoce las 30 vacantes que abrió Carabineros para personal civil

Las ofertas laborales están orientadas a profesionales, técnicos y administrativos de siete regiones del país. Revisa a continuación los detalles de estos puestos de trabajo.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Carabineros de Chile abrió nuevas vacantes para personas civiles, las cuales están destinadas a profesionales, técnicos y personal administrativo de siete regiones del país.

Con remuneraciones desde los $628.198 hasta los $1.820.539, según sus funciones, las postulaciones se mantendrán activas hasta el próximo domingo 6 de septiembre a través del sitio web oficial de la institución o en postulaciones.carabineros.cl.

Los cargos disponibles para civiles en Carabineros

Según informó Carabineros, la convocatoria busca trabajadores en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins, Biobío y La Araucanía.

Sobre el detalle de las ofertas laborales, conócelas a continuación:

  • Administrativo en Independencia: $859.189 aprox.
  • Administrativo en Cerrillos: $859.189 aprox.
  • Administrativo en La Serena:  $914.084 aprox.
  • Administrativo en Puente Alto: $859.189 aprox.
  • Administrativo en Rengo: $859.189 aprox.

 

  • Técnico en Cocina en Los Andes: $923.771 aprox.
  • Técnico en Cocina en Concepción: $1.040.732 aprox.
  • Técnico en Cocina en Villa Alemana: $923.771 aprox.

 

  • Estafeta en Alto Hospicio: $782.761 aprox.

 

  • Telefonista en Hualpén: $705.479 aprox.
  • Telefonista en Conchalí: $628.198 aprox.
  • Telefonista en Alto Hospicio: $782.761 aprox.
  • Telefonista en Iquique: $782.761 aprox.

 

  • Archivero en Lota: $968.979 aprox.
  • Archivero en Independencia: $859.189 aprox.

 

  • Auxiliar de Servicio Menores en Iquique: $782.761 aprox.
  • Auxiliar de Servicio Menores en Ñuñoa: $628.198 aprox.
  • Auxiliar de Párvulo en Ñuñoa: $859.189 aprox.

 

  • Dibujante Técnico en Macul: $923.771 aprox.

 

  • Ecónomo en Quilpué: $859.189 aprox.

 

  • Electricista en Santiago: $923.771 aprox.

 

  • Gestor de Bienes Raíces en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.

 

  • Higienista Ocupacional en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.

 

  • Ingeniero en Control de Gestión en Santiago: $1.443.032 aprox.

 

  • Kinesiólogo en Rancagua: $1.820.539 aprox.
  • Kinesiólogo Ergónomo en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.

 

  • Operador de Emergencias en Cautín: $1.154.323 aprox.

 

  • Técnico Contador en Providencia: $923.771 aprox.

 

  • Técnico Mecánico en Iquique: $1.157.694 aprox.

 

  • Peluquero en Penco: $968.979 aprox.

 

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