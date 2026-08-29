Remuneraciones de hasta $1,8 millones: Conoce las 30 vacantes que abrió Carabineros para personal civil

Las ofertas laborales están orientadas a profesionales, técnicos y administrativos de siete regiones del país. Revisa a continuación los detalles de estos puestos de trabajo.

Carabineros de Chile abrió nuevas vacantes para personas civiles, las cuales están destinadas a profesionales, técnicos y personal administrativo de siete regiones del país.

Con remuneraciones desde los $628.198 hasta los $1.820.539, según sus funciones, las postulaciones se mantendrán activas hasta el próximo domingo 6 de septiembre a través del sitio web oficial de la institución o en postulaciones.carabineros.cl.





Los cargos disponibles para civiles en Carabineros

Según informó Carabineros, la convocatoria busca trabajadores en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins, Biobío y La Araucanía.

Sobre el detalle de las ofertas laborales, conócelas a continuación:

Administrativo en Independencia : $859.189 aprox.

: $859.189 aprox. Administrativo en Cerrillos : $859.189 aprox.

: $859.189 aprox. Administrativo en La Serena : $914.084 aprox.

: $914.084 aprox. Administrativo en Puente Alto : $859.189 aprox.

: $859.189 aprox. Administrativo en Rengo: $859.189 aprox.

Técnico en Cocina en Los Andes : $923.771 aprox.

: $923.771 aprox. Técnico en Cocina en Concepción : $1.040.732 aprox.

: $1.040.732 aprox. Técnico en Cocina en Villa Alemana: $923.771 aprox.

Estafeta en Alto Hospicio: $782.761 aprox.

Telefonista en Hualpén : $705.479 aprox.

: $705.479 aprox. Telefonista en Conchalí: $628.198 aprox.

$628.198 aprox. Telefonista en Alto Hospicio : $782.761 aprox.

: $782.761 aprox. Telefonista en Iquique: $782.761 aprox.

Archivero en Lota : $968.979 aprox.

: $968.979 aprox. Archivero en Independencia: $859.189 aprox.

Auxiliar de Servicio Menores en Iquique : $782.761 aprox.

: $782.761 aprox. Auxiliar de Servicio Menores en Ñuñoa : $628.198 aprox.

: $628.198 aprox. Auxiliar de Párvulo en Ñuñoa: $859.189 aprox.

Dibujante Técnico en Macul: $923.771 aprox.

Ecónomo en Quilpué: $859.189 aprox.

Electricista en Santiago: $923.771 aprox.

Gestor de Bienes Raíces en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.

Higienista Ocupacional en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.

Ingeniero en Control de Gestión en Santiago: $1.443.032 aprox.

Kinesiólogo en Rancagua : $1.820.539 aprox.

: $1.820.539 aprox. Kinesiólogo Ergónomo en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.

Operador de Emergencias en Cautín: $1.154.323 aprox.

Técnico Contador en Providencia: $923.771 aprox.

Técnico Mecánico en Iquique: $1.157.694 aprox.