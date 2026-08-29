Remuneraciones de hasta $1,8 millones: Conoce las 30 vacantes que abrió Carabineros para personal civil
Las ofertas laborales están orientadas a profesionales, técnicos y administrativos de siete regiones del país. Revisa a continuación los detalles de estos puestos de trabajo.
Carabineros de Chile abrió nuevas vacantes para personas civiles, las cuales están destinadas a profesionales, técnicos y personal administrativo de siete regiones del país.
Con remuneraciones desde los $628.198 hasta los $1.820.539, según sus funciones, las postulaciones se mantendrán activas hasta el próximo domingo 6 de septiembre a través del sitio web oficial de la institución o en postulaciones.carabineros.cl.
Los cargos disponibles para civiles en Carabineros
Según informó Carabineros, la convocatoria busca trabajadores en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins, Biobío y La Araucanía.
Sobre el detalle de las ofertas laborales, conócelas a continuación:
- Administrativo en Independencia: $859.189 aprox.
- Administrativo en Cerrillos: $859.189 aprox.
- Administrativo en La Serena: $914.084 aprox.
- Administrativo en Puente Alto: $859.189 aprox.
- Administrativo en Rengo: $859.189 aprox.
- Técnico en Cocina en Los Andes: $923.771 aprox.
- Técnico en Cocina en Concepción: $1.040.732 aprox.
- Técnico en Cocina en Villa Alemana: $923.771 aprox.
- Estafeta en Alto Hospicio: $782.761 aprox.
- Telefonista en Hualpén: $705.479 aprox.
- Telefonista en Conchalí: $628.198 aprox.
- Telefonista en Alto Hospicio: $782.761 aprox.
- Telefonista en Iquique: $782.761 aprox.
- Archivero en Lota: $968.979 aprox.
- Archivero en Independencia: $859.189 aprox.
- Auxiliar de Servicio Menores en Iquique: $782.761 aprox.
- Auxiliar de Servicio Menores en Ñuñoa: $628.198 aprox.
- Auxiliar de Párvulo en Ñuñoa: $859.189 aprox.
- Dibujante Técnico en Macul: $923.771 aprox.
- Ecónomo en Quilpué: $859.189 aprox.
- Electricista en Santiago: $923.771 aprox.
- Gestor de Bienes Raíces en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.
- Higienista Ocupacional en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.
- Ingeniero en Control de Gestión en Santiago: $1.443.032 aprox.
- Kinesiólogo en Rancagua: $1.820.539 aprox.
- Kinesiólogo Ergónomo en Ñuñoa: $1.820.539 aprox.
- Operador de Emergencias en Cautín: $1.154.323 aprox.
- Técnico Contador en Providencia: $923.771 aprox.
- Técnico Mecánico en Iquique: $1.157.694 aprox.
- Peluquero en Penco: $968.979 aprox.