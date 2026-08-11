“Siguen pegados en nuestro pasado”: Camila Sepúlveda dedica mensaje a Jordhy Thompson por su cumpleaños

La joven sorprendió al futbolista nacional con un extenso posteo, destacando su rol como padre y afirmando que está “orgullosa”.

Mientras sigue con su preparación en el FC Orenburg, Jordhy Thompson disfrutó de un agradable momento familiar al festejar su cumpleaños número 22.

El delantero fue sorprendido por su esposa, Camila Sepúlveda, quien le dedicó un extenso posteo a modo de regalo.

La joven destacó su carrera en el fútbol, su rol como padre y los altibajos que tuvo la relación, que incluyó acusaciones de violencia intrafamiliar en 2023.





El mensaje de Camila Sepúlveda a Jordhy Thompson

En una publicación en Instagram, Sepúlveda escribió: “Qué lindo mirar hacia atrás y ver cuánto hemos crecido pero sobre todo cuanto has cambiado”.

“Nuestra historia ha tenido de todo, cosas hermosas y otras no tanto, pero si hay alguien que conoce realmente la persona que eres hoy, soy yo. Y no podría estar mas orgullosa del hombre en el que te convertiste”, agregó.

La pareja de Thompson no se quedó ahí y continuó: “Para mí siempre vas a ser el mejor del mundo. Y sé que todavía te queda muchísimo por demostrar, estoy orgullosa”.

Respecto a lo vivido hace algunos años, la joven manifestó que “mientras algunos siguen pegados en nuestro pasado, nosotros seguimos viviendo nuestro presente y construyendo nuestra familia y creo que esa es la mejor respuesta para todo”.

Que la vida me permita seguir acompañándote, verte cumplir tus sueños y recordarte siempre quién eres, incluso cuando otros intenten hacerte creer lo contrario. Feliz cumpleaños, amor de mi vida”.

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