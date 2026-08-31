Actualmente hay más de 550 mil pensionados que pueden acceder al retiro a través de un trámite online o en oficinas de la AFC.

Afiliados al Seguro de Cesantía que ya están pensionados pueden retirar la totalidad de los fondos a través de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile).

Según informó la entidad, hay más de 550 mil jubilados cuentan con dineros del Seguro de Cesantía sin cobrar, con un saldo promedio acumulado cercano a los $300 mil .





¿Cómo retirar los fondos de la AFC?

El trámite para retirar los fondos de la AFC puede realizarse a través del sitio web personas.afc.cl, donde debes seguir los siguientes pasos:

Acceder al portal web de pensionados e ingresar con la ClaveÚnica o clave AFC.

Presionar la opción “Retirar saldo pensionado” para conocer el monto disponible.

para conocer el monto disponible. Completar la información bancaria para la transferencia electrónica, la cual debe realizarse a una cuenta individual que esté a nombre del beneficiario.

para la transferencia electrónica, la cual debe realizarse a una cuenta individual que esté a nombre del beneficiario. Validar la identidad mediante cédula de identidad vigente y un sistema de reconocimiento facial .

y un . Esperar la confirmación y la fecha de pago que llegará vía correo electrónico.

En caso de no querer realizar el trámite de forma online, se puede realizar la solicitud en cualquier sucursal de Administradora de Fondos de Cesantía.

Requisitos para el retiro en la AFC

Para que puedas retirar tus fondos en la Administradora de Fondos de Cesantía debes cumplir con lo siguiente: