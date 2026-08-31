¿Del calor a las lluvias? El pronóstico del tiempo que preocupa para las Fiestas Patrias

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, adelantó a grandes rasgos cómo será el arranque de la primavera para la zona central del país.

Tras un agosto cargado de lluvias y complejos sistemas frontales que causaron estragos en diversas zonas el país, septiembre llegará con temperaturas agradables y tardes cálidas para gran parte del país.

Si una tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones sorprendieron este domingo a la región Metropolitana, la tarde de hoy lunes dará inicio a una racha de días soleados y primaverales. ¿Pero qué pasará en Fiestas Patrias?

Agradable inicio de septiembre

Así adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, quien pronosticó una semana con “muy buenas condiciones meteorológicas” en la zona central de Chile.

De partida, para este lunes se espera un “cielo con escasa nubosidad y temperaturas muy gratas”, con máximas por sobre los 20° en los valles desde la región de Coquimbo hasta el Maule .

Incluso los termómetros podrían llegar este martes a los 23° en la región Metropolitana, mientras que el fin de semana superarían la barrera de los 27°.

El pronóstico para Fiestas Patrias

La situación parece favorable para las semanas siguientes: De acuerdo con el profesional, la primera semana de septiembre será estable en temperaturas, al igual que la segunda.

Sin embargo, ¿cuándo volverían las lluvias? Malas noticias para los fonderos, puesto que “la tercera y cuarta (semana de septiembre) deberíamos tener, lamentablemente, una alta frecuencia de sistemas frontales”, explicó.

Su pronóstico fue aún más certero, pues Moncada señaló que “lo más probable es que al menos un día de las Fiestas Patrias habrá algo de precipitación en Santiago y, sobre todo, en la zona sur”.

“De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile indica que este fin de invierno y comienzo de primavera todavía vamos a presentar precipitaciones por sobre lo normal, es decir, una alta frecuencia de sistemas frontales”, concluyó.