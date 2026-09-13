13/ 09/ 2026 23:19

El día después de la tragedia en Pitrufquén: Familiar de adulto mayor revelan inquietantes prácticas en el recinto

La comunidad de Pitrufquén se reunió este domingo para recordar a las víctimas del trágico incendio en el hogar de ancianos. Tras el accidente, seis adultos myores debieron ser rehubicados en hogares y solo cuatro regresaron con sus familias. CHV Noticias conversó con la nieta de unas de las personas que logró salvarse y revelo algunas prácticas del recinto, tales como que no podían estar con sus familiares sin una representante de la residencia presente.