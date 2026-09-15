15/ 09/ 2026 15:50

Decomisan 400 kilos de carne en mal estado a días de Fiestas Patrias: Estaban listos para ser vendidos

En el marco de una fiscalización rutinaria, personal municipal de Pedro Aguirre Cerda decomisó alrededor de 400 kilos de carne en mal estado, mala manipulación y sin cadena de frío. Se trata de una incautación que, a pocos días de las Fiestas Patrias, causa preocupación entre clientes, que temen por la calidad de los productos que adquieren. Una vez que se retire la carne en mal estado, las autoridades concretarán la clausura del local e iniciarán un sumario sanitario.