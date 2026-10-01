01/ 10/ 2026 21:19

4 carabineros detenidos en investigación por red de vehículos robados: Fueron dados de baja

Cuatro funcionarios de Carabineros fueron detenidos y posteriormente desvinculados de la institución por su presunta participación en delitos relacionados con vehículos robados, en el marco de una investigación encabezada por el Ministerio Público. Los uniformados, pertenecientes a la dotación de la Región de O’Higgins, fueron arrestados durante operativos realizados este jueves y figuran entre 12 personas detenidas por presuntos delitos como cohecho, asociación criminal, falsificación informática, receptación y falsificación de instrumento público. Entre los aprehendidos también se encuentra un ex carabinero dado de baja en 2025.