“Te va a utilizar para…”: María José Reyes compartió polémico mensaje tras revelarse el nuevo romance de Álvaro Ballero

Hace unos días, María José Reyes confirmó a Michael Roldán que Ballero intentó contactarse con ella por WhatsApp y le comentó una publicación en redes de forma coqueta.

María José Reyes, la expareja de Álvaro Ballero, encendió las alarmas en redes sociales este martes, tras una publicación que compartió.

Esto, luego de que el comunicador diera a conocer su nuevo romance con quien sería Valentina Schnitzer, veterinaria e influencer.





¿Qué compartió María José Reyes?

La deportista compartió en su Instagram una publicación que dice: “¿A qué edad te enteraste que si conectas con alguien en tan poco tiempo, es porque esa persona te va a utilizar para llenar su vacío emocional y luego te dejara?”.

Reyes agregó un emoji de una mujer levantando la mano, sin mencionar a alguien en específico.

Esto ocurre luego de una bullada semana para ella y Álvaro Ballero, puesto que hace unos días, el comunicador comentó de manera coqueta una de las publicaciones de María José.

Esta última le admitió a Michel Roldán que Álvaro se contactó con ella a través de WhatsApp e incluso volvió a seguirla en Instagram.

Finalmente, la deportista aseguró que quedaba una conversación pendiente entre ambos, tras un abrupto quiebre sentimental, pero luego Ballero confirmó que había encontrado a su “alma gemela” y publicó una romántica fotografía juntos este miércoles.

Revisa las publicaciones de Instagram: