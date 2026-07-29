“Llegó el día”: Ignacio Socías reveló que se convertirá en padre y desató ola de reacciones en redes

El comediante compartió la emotiva noticia junto a su esposa María con una creativa publicación. “Ahora seremos tres cara de papa”, señaló, generando varios comentarios de colegas y amigos.

El comediante Ignacio Socías compartió una de las noticias más importantes de su vida personal: se convertirá en padre por primera vez junto a su esposa, María.

El anuncio lo realizó a través de Instagram, donde publicó una serie de fotografías junto a su pareja sosteniendo una ecografía intervenida con la imagen de Cara de Papa, el icónico personaje de Toy Story, siguiendo el particular humor que lo caracteriza.

“Ahora seremos tres cara de papa” , escribió Socías junto a las imágenes, desatando una ola de felicitaciones por parte de seguidores, amigos y colegas del mundo de la comedia.

“Voy a ser papá, llegó el día”

Durante este mismo miércoles, el humorista entregó detalles del proceso en su podcast Media Semana, conducido junto a Pau San Martín.

“Querido público, María está embarazada, voy a ser papá. Llegó el día”, dijo, desatando los aplausos del estudio..

Además, explicó por qué habían decidido mantener la noticia en privado. “Le mando un beso a mi amor que me está viendo en este momento. Uno nunca lo cuenta hasta avanzado el proceso porque hay un montón de vicisitudes y cosas que van pasando”, comentó.

Según explicó, la noticia ya era conocida por parte de su círculo cercano. De hecho, hace aproximadamente un mes la había compartido con el equipo de Dantesco, su productora, aunque recién ahora decidió hacerla pública.





Comediantes reaccionan al anuncio de Socías

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño de parte de varios comediantes y figuras cercanas.

Uno de ellos fue Claudio Michaux, quien escribió: “AAAY DIOS MÍO. FELICIDADES HERMANO”.

Por su parte, Pau San Martín, compañera de Socías en Media Semana, comentó: “Es una papita mayo. Felicitaciones a mi matrimonio favorito”.

En tanto, Luis Slimming aprovechó de bromear con la noticia: “Felicitaciones, amigo mío. Será un gran papá que, por alguna razón, lleva con el look de papá toda la vida”.

Asimismo, Beno Espinoza destacó el entorno en el que crecerá el futuro bebé: “Qué bkn!!!! Felicitaciones. Esa guagüita crecerá rodeada de amor y comedia”.