“Esta tarea es con los funcionarios públicos”: Gobierno anuncia comisión para modernizar el Estado

La instancia busca eliminar superposiciones de funciones y permitir una mejor reasignación de los recursos públicos, lo que podría derivar en una disminución de los ministerios.

El presidente José Antonio Kast anunció la creación de la comisión “Nueva Arquitectura del Estado”, instancia que buscará aunar propuestas para modernizar y “racionalizar” la estructura del aparato estatal.

Desde La Moneda explicaron que la decisión corresponde al compromiso hecho por el mandatario durante la pasada Cuenta Pública, en el que planteó la necesidad de contar con una estructura “más racional”.

Lo anterior, añaden, busca eliminar superposiciones de funciones y permitir una mejor reasignación de los recursos públicos, lo que podría derivar en una disminución de los ministerios.





Nombran a 12 expertos para participar de comisión

Así, el Gobierno informó el nombramiento de 12 expertos para que trabajen en propuestas para modernizar el Estado.

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública.

directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Nicolás Monckeberg , abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y exembajador de Chile en Argentina.

, abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y exembajador de Chile en Argentina. Gonzalo Blumel , director de Horizontal, exministro del Interior y Seguridad Pública y exministro Secretario General de la Presidencia.

, director de Horizontal, exministro del Interior y Seguridad Pública y exministro Secretario General de la Presidencia. Zarko Luksic , abogado laboralista, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado.

, abogado laboralista, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado. Beatriz Hevia, abogada y expresidenta del Consejo Constitucional.

abogada y expresidenta del Consejo Constitucional. Juan Antonio Urzúa , abogado especialista en materias laborales, tributarias y corporativas.

, abogado especialista en materias laborales, tributarias y corporativas. Natalia González , abogada y presidenta del Consejo para la Transparencia.

, abogada y presidenta del Consejo para la Transparencia. Natalia Piergentili, expresidenta del PPD y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones.

expresidenta del PPD y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones. Ernesto Silva , prorrector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo de Faro UDD, exdiputado y expresidente de la UDI.

, prorrector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo de Faro UDD, exdiputado y expresidente de la UDI. Osvaldo Andrade , abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados.

, abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados. Andrés Zaldívar , abogado y exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado.

, abogado y exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado. Adriana Delpiano, exministra de Defensa Nacional.

Los 12 escogidos serán los encargados de elaborar y proponer una “estructura ministerial más racional”, según detalla el Ejecutivo.

En su alocución, el jefe de Estado explicó que la lista la integran “expertos en gestión pública, en diseño institucional, en modernización del Estado y en políticas públicas. También hay exministros y exparlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado”.

“En las últimas décadas, Chile pasó de 18 a 25 ministerios. Nos sitúa en el promedio superior a lo que es hoy día la OCDE, de la cual participamos. La pregunta que corresponde hacerse es si ese crecimiento se tradujo en el tiempo en mejores servicios, en una mejor gestión, en un Estado más eficiente”, sostuvo.