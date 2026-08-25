“Fue víctima de violencia intrafamiliar”: Aseguran que Kenita Larraín se separó de Sergio Ader tras 11 años de matrimonio

La numeróloga habría presentado una demanda en contra de Sergio, la que habría sido derivada al Ministerio Público, dado que se trataría de maltrato habitual.

Este martes, la periodista Fany Mazuela aseguró que María Eugenia “Kenita” Larraín se separó de Sergio Ader por violencia intrafamiliar.

La numeróloga habría sido víctima de maltrato habitual, por lo que presentó una demanda en contra de Sergio, la cual habría sido derivada al Ministerio Público.





Reportan separación entre Kenita Larraín y Sergio Ader

En el último capítulo de “Chismosos”, Fany señaló: “Lamentablemente fue víctima de Sergio Ader, que es un empresario argentino que era su marido; fue víctima de violencia intrafamiliar”.

En esa misma línea, aseguró que recibió documentos que acreditan la información y expuso: “Ella hizo una demanda en el Juzgado de Familia; finalmente, este lo deriva por la gravedad del asunto, porque es un maltrato habitual, lamentablemente, y lo deriva al Ministerio Público”.

La periodista detalló que los hechos empezaron a ocurrir desde que nació la hija de ambos, es decir, hace 10 años.

Tras contactarse con Kenita, Fany comentó que “no me lo negó porque no me lo puede negar; esto es real, me complica, me complica incluso dar la noticia”.

Kenita y Sergio llevaban 11 años de matrimonio y actualmente él “está con medidas cautelares, tuvo que abandonar el hogar familiar por orden de la justicia”.

“Tuvo que sacar sus enseres personales, sus herramientas de trabajo y dejar las llaves y también indicar a tribunales dónde está viviendo actualmente porque quedó apercibido”, explicó la periodista.

Además, se habrían decretado 180 días para la investigación en los que Ader tendría prohibición de acercarse a la víctima.

En tanto, Larraín contaría con visitas de Carabineros en su hogar, para resguardar su seguridad.