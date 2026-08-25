Menores de edad, abuso de alcohol y una investigación: Lo que se sabe del caso viral que tiene en alerta a Carahue

Un hombre con antecedentes penales por violencia intrafamiliar (VIF) es acusado de haber tenido una relación con una mujer y luego embarazar a su hija siendo menor de edad. Él conversó con Contigo en la Mañana y contó su versión.

En las últimas semanas, se viralizó un caso en redes sociales donde se acusa una presunta vulneración de derechos a un menor de edad en Carahue, región de La Araucanía.

Al respecto, en las últimas horas se dio a conocer que la Fiscalía Local de Carahue abrió una investigación para determinar presuntas responsabilidades.





¿Qué es lo que se acusa en redes sociales?

Una mujer en TikTok llamada Bárbara, analizó los videos de un hombre de 52 años que se había casado y tenido un hijo con una joven de 22.

“Comencé a ver todos los videos, harto consumo de alcohol; de repente, estas dinámicas como insinuadoras, un poquito entre la mamá y la hija”, expresó la mujer a Contigo en la Mañana.

El hijo del matrimonio aparece en estos videos en situaciones que constituyen una vulneración de derechos.

Incluso hay un video donde su esposa aparece maniatada con una tijera abierta en la mano, y él juega al “Cachipún”, tomando vino en cada oportunidad que gana, mientras la madre de ella los graba.

¿Hubo una relación entre yerno y suegra?

Sin embargo, Bárbara aseguró que existen publicaciones en redes sociales en 2017-2018 que probarían que este hombre mantuvo una relación sentimental anterior con quien actualmente es su suegra.

Fotografías sugerentes, declaraciones de amor e incluso tenerlo guardado como “amorcito” en WhatsApp, fueron algunos de los aspectos que encendieron las alarmas.

“Él además dice que ellos llevan 8 años de relación, por lo tanto, sacando cuentas, ella tenía solamente 15 años cuando iniciaron” , expresó la creadora de contenido.

Asimismo, agregó: “En ese entonces, cuando ella se embaraza, solo tenía 16 años; tiene su hijito en el 2021”.

¿Qué dice el acusado?

Al respecto, el equipo de Contigo en la Mañana obtuvo los antecedentes del hombre acusado, en donde aparecen denuncias previas por violencia intrafamiliar (VIF).

La exesposa de este hombre conversó con el matinal de Chilevisión y detalló que cuando ellos se conocieron, él ya tenía dos hijos y los problemas habrían empezado cuando ella se enteró.

“Yo tenía 4 meses de embarazo cuando fue la primera vez que él me golpeó y mis hijos nacieron prematuros”, expuso esta mujer cuya identidad fue protegida.

Además, lo acusó de entrar por la cocina en una oportunidad y dejar el gas encendido “para que la casa estallara cuando yo prendiera la luz”.

Por otro lado, esta mujer lo acusa de amenazas de muerte en su contra y las denuncias reflejan que habría abusos en contra de sus hijas.

El hombre habría salido en libertad por buena conducta en Osorno, yéndose a vivir a Carahue; sin embargo, él niega todas estas acusaciones.

“Había un tongo que me montaron ahí; yo nunca he tenido una relación con mi suegra en primer lugar y, si la tuviera, sería bastante asqueroso, yo creo, porque yo soy casado con la hija, no con ella, entonces no sé en qué cabecita cabe”, aseguró.

“Mi suegra ha sido como una mamá para nosotros”, señaló también el acusado, quien reveló que esta situación habría generado problemas en su matrimonio.

Por su parte, la exesposa de este hombre detalló: “Mi hijo dijo: ‘Otro niño más viene a sufrir al mundo’ (…) La niña (esposa) tiene la misma edad de mis hijos; ahí dije yo: ‘Este es un sinvergüenza, casarse con una niña que tiene la edad de su hija'”.

Finalmente, la Fiscalía recibió cuatro denuncias por este caso, por lo que se investigará la situación a fin de determinar si las acusaciones son verídicas o no.

Revisa el reportaje acá: