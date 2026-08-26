Temblor hoy 26 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 26 de agosto se han registrado diversos temblores en distintas zonas del país, de acuerdo con los reportes entregados por el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile se ubica en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, fenómeno que provoca movimientos telúricos de distinta intensidad a lo largo del territorio nacional.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante esta jornada.
Temblor hoy, miércoles 26 de agosto en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 4.4
- Hora: 06:59 horas
- Epicentro: 35 km al E de El Salvador, región de Atacama
- Profundidad: 101 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 06:46 horas
- Epicentro: 66 km al N de Pica, región de Tarapacá
- Profundidad: 104 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 06:19 horas
- Epicentro: 39 km al SO de Mina Collahuasi, región de Tarapacá
- Profundidad: 141 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 04:07 horas
- Epicentro: 50 km al NE de Camiña, región de Tarapacá
- Profundidad: 113 km
- Magnitud: 2.5
- Hora: 03:24 horas
- Epicentro: 28 km al S de Victoria, región de La Araucanía
- Profundidad: 59 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 03:14 horas
- Epicentro: 35 km al E de Calama, región de Antofagasta
- Profundidad: 108 km
- Magnitud: 2.5
- Hora: 02:11 horas
- Epicentro: 38 km al SE de Pica, región de Tarapacá
- Profundidad: 111 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 01:55 horas
- Epicentro: 67 km al N de Pica, región de Tarapacá
- Profundidad: 110 km
- Magnitud: 3.8
- Hora: 00:25 horas
- Epicentro: 38 km al E de Antuco, región del Biobío
- Profundidad: 138 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.