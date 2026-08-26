Temblor hoy 26 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 26 de agosto se han registrado diversos temblores en distintas zonas del país, de acuerdo con los reportes entregados por el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile se ubica en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, fenómeno que provoca movimientos telúricos de distinta intensidad a lo largo del territorio nacional.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante esta jornada.

Temblor hoy, miércoles 26 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 4.4

4.4 Hora: 06:59 horas

06:59 horas Epicentro: 35 km al E de El Salvador, región de Atacama

35 km al E de El Salvador, región de Atacama Profundidad: 101 km

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 06:46 horas

06:46 horas Epicentro: 66 km al N de Pica, región de Tarapacá

66 km al N de Pica, región de Tarapacá Profundidad: 104 km

Magnitud: 2.9

2.9 Hora: 06:19 horas

06:19 horas Epicentro: 39 km al SO de Mina Collahuasi, región de Tarapacá

39 km al SO de Mina Collahuasi, región de Tarapacá Profundidad: 141 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 04:07 horas

04:07 horas Epicentro: 50 km al NE de Camiña, región de Tarapacá

50 km al NE de Camiña, región de Tarapacá Profundidad: 113 km

Magnitud: 2.5

2.5 Hora: 03:24 horas

03:24 horas Epicentro: 28 km al S de Victoria, región de La Araucanía

28 km al S de Victoria, región de La Araucanía Profundidad: 59 km

Magnitud: 2.9

2.9 Hora: 03:14 horas

03:14 horas Epicentro: 35 km al E de Calama, región de Antofagasta

35 km al E de Calama, región de Antofagasta Profundidad: 108 km

Magnitud: 2.5

2.5 Hora: 02:11 horas

02:11 horas Epicentro: 38 km al SE de Pica, región de Tarapacá

38 km al SE de Pica, región de Tarapacá Profundidad: 111 km

Magnitud: 2.9

2.9 Hora: 01:55 horas

01:55 horas Epicentro: 67 km al N de Pica, región de Tarapacá

67 km al N de Pica, región de Tarapacá Profundidad: 110 km

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 00:25 horas

00:25 horas Epicentro: 38 km al E de Antuco, región del Biobío

38 km al E de Antuco, región del Biobío Profundidad: 138 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.