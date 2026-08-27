Sismo sacude a la zona norte del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El movimiento telúrico se registró a las 13:40 horas en la zona más al norte de Chile.

Un sismo de 4,4 sacudió a la zona norte del país, específicamente a la región de Arica y Parinacota.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:40 horas de este jueves 27 de agosto.

El movimiento telúrico se registró a 26 kilómetro al oeste de la localidad de Visviri.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 148 kilómetros.