Quiénes son “El Turco” y “El Gocho”: Los miembros del Tren de Aragua extraditados a Chile por el caso Ronald Ojeda

“El Turco” y “El Gocho”, dos importantes integrantes de Los Piratas de Aragua, serán extraditados desde Estados Unidos y Colombia, respectivamente. Ambos son investigados por su presunta participación en distintas etapas del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Dos importantes integrantes del Tren de Aragua llegarán este viernes a Chile tras ser extraditados desde Estados Unidos y Colombia. Se trata de dos sujetos conocidos como “El Turco” y “El Gocho”, quienes son investigados por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Ambos son vinculados a Los Piratas de Aragua, célula de la organización criminal venezolana que operó en Chile y que ha sido relacionada con delitos como extorsiones, tráfico de drogas, homicidios y secuestros extorsivos.

De los dos, “El Turco” aparece como una de las figuras de mayor jerarquía: es sindicado como quien lideraba la estructura en Chile y habría recibido el encargo de organizar el operativo contra Ojeda.

¿Quién es “El Turco” y cuál habría sido su rol?

“El Turco” es identificado como el hombre que lideraba en Chile la célula de Los Piratas, estructura del Tren de Aragua que operaba en el país.

Según los antecedentes de la investigación, habría recibido directamente la misión de desarrollar el plan para secuestrar, asesinar y posteriormente ocultar el cuerpo de Ronald Ojeda.

Para concretarlo, habría reclutado a parte de su equipo de Los Piratas y les habría entregado la misión de participar en el operativo.

Sin embargo, “El Turco” no se encontraba en Chile al momento del crimen. De acuerdo con los antecedentes entregados, había abandonado el país durante 2023, luego de otro secuestro que involucró a una persona dedicada a la venta de ketamina.

Posteriormente llegó a Estados Unidos, donde habría utilizado una identidad colombiana falsa, además de contar con su identidad venezolana. En ese país fue detenido y acusado de tráfico de personas.

Chile solicitó su extradición y, tras varios meses de tramitación, esta fue aceptada, permitiendo su traslado al país para enfrentar a la justicia por las causas en las que es investigado.

“El Gocho” y la importancia de la toma Santa Marta

El segundo extraditado es Alfredo Carrillo, alias “El Gocho”, quien fue detenido en Colombia y es vinculado a la parte operativa de Los Piratas de Aragua.

Carrillo habría estado a cargo de la toma Santa Marta, lugar que fue utilizado como centro de operaciones por integrantes de la organización criminal.

De acuerdo con los antecedentes entregados, en ese sector se habrían coordinado acciones relacionadas con el secuestro de Ronald Ojeda. La víctima también habría sido trasladada hasta el lugar, donde habría sido torturada y posteriormente enterrada.

Por este motivo, “El Gocho” es investigado tanto por su presunta participación en el delito como por su eventual intervención en la inhumación del cuerpo del exmilitar venezolano.





El operativo para trasladarlos a Chile

Los dos imputados serán trasladados mediante un avión Hércules, en un operativo que contempla la participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

La aeronave viajará desde Estados Unidos y realizará una escala en Colombia para posteriormente continuar rumbo a Santiago con ambos detenidos.

Su llegada está prevista para la mañana de este viernes, aunque por razones de seguridad hasta ahora no se ha informado públicamente el recinto al que serán trasladados una vez que estén en territorio nacional.

La extradición representa un paso relevante para la investigación por el crimen de Ronald Ojeda, considerando la posición que ambos habrían ocupado dentro de Los Piratas de Aragua y su presunta participación en distintas etapas del secuestro y homicidio.

El caso, además, forma parte de una investigación más amplia contra integrantes de esta célula del Tren de Aragua, con un próximo juicio contra un grupo de Los Piratas por el crimen de Ojeda y otros delitos.

Revisa todos los detalles de este caso y el operativo para traer a “El Turco” y “El Gocho” a Chile en el reportaje completo, este jueves 27 de agosto en el Noticiero Central de CHV Noticias.