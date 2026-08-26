“Mamá no es perfecta”: Cony Capelli dedicó emotiva carta a su futuro hijo y respondió a críticas

En el texto, la influencer le habló directamente a su futuro hijo o hija y abordó parte de su historia personal, reconociendo los momentos difíciles que ha atravesado antes de tomar la decisión de convertirse en madre.

Cony Capelli compartió una emotiva carta dirigida a su futuro hijo o hija, publicación que realizó después del veredicto de la Corte de Apelaciones de Santiago que multó al canal TV+ por los dichos de Daniela Aránguiz en su contra.

La ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile acompañó el mensaje, publicado en sus historias de Instagram, con la canción Sacar la voz de Ana Tijoux.

“Mamá no es perfecta”

En la carta, Cony Capelli decidió hablarle directamente a su futuro hijo o hija y abordar parte de su historia personal, reconociendo los momentos difíciles que ha atravesado antes de tomar la decisión de convertirse en madre.

“ Quiero adelantarte algo, mamá no es perfecta. Para poder llegar a decidir tenerte tuve que pasar por muchas tribulaciones”, comenzó escribiendo.

Luego, indicó que “me embaracé anteriormente y decidí no proceder, ya que en ese momento no tenía las herramientas que hoy con mucho trabajo pude tener para traerte a este mundo, con mi mejor versión”.

Capelli reconoció además haber cometido errores durante su juventud. “Fui joven, fui inmadura, fui una niña dolida y cometí errores; me hicieron daño y también hice daño. Pero la vida no es lineal, y estos errores me permitieron crecer”, expresó.





Uno de los momentos más llamativos de la carta de la finalista de Fiebre de Baile estuvo relacionado con las críticas y acusaciones que ha recibido públicamente.

“ Sé que el día de mañana leerás todo lo que se dice de mí ; algunas serán ciertas y otras como esta noticia que de seguro verás su titular ‘eres una drogadicta’ te impactarán y aquí estaré yo para explicarte todo con amor”, escribió.

Finalmente, Capelli también aprovechó el mensaje para hablar sobre los valores que espera transmitirle a su primer hijo o hija: “Quiero adelantarte otra cosa, tú tampoco serás perfecto. Y estaré acá para guiarte lo mejor que pueda”, escribió.

En ese sentido, aseguró que buscará enseñarle “el valor del perdón, el valor de la reflexión, de la empatía por la realidad ajena, aunque estas sean muy lejanas a la tuya”.

“Pero por sobre todo por alzar tu voz ante la injusticia”, concluyó la ex chica reality.

Sus palabras llegan precisamente después de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara una multa contra TV+ a raíz de los dichos emitidos en el programa “Sígueme” por Daniela Aránguiz en contra de Capelli.

Revisa la carta acá: