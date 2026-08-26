Alerta Meteorológica: Estas son las 9 regiones donde habrá tormentas eléctricas hoy según la DMC

De acuerdo con el organismo, además de las tormentas eléctricas, existe una alta probabilidad de ocurrencia de fuertes rachas de viento locales en las zonas afectadas.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso meteorológico por la probabilidad de tormentas eléctricas en nueve regiones del país en el marco de la llegada de un tren de sistemas frontales.

El fenómeno se extenderá desde este miércoles hasta la noche del jueves 27, y vendrá acompañado con una alta probabilidad de fuertes rachas de viento locales.

Las zonas con tormentas eléctricas

Valparaíso: Cordillera

Cordillera Metropolitana: Cordillera

Cordillera O’Higgins: Cordillera

Cordillera Maule: Precordillera, Cordillera

Precordillera, Cordillera Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera Los Ríos : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé

De acuerdo con la DMC, el fenómeno obedece a una condición sinóptica asociada a una inestabilidad post frontal, por lo que recomendaron a la población permanecer atenta a las condiciones meteorológicas.

Alerta por lluvias moderadas a fuertes

En paralelo, la Dirección Meteorológica mantiene un aviso por precipitaciones moderadas a fuertes en tres regiones del país.

Esta alerta comenzó la mañana de este martes 25 de agosto y se extenderá hasta la mañana del miércoles 26.

Las zonas afectadas serán las siguientes: