¿Quién es Sergio Ader? El exmarido de Kenita Larraín denunciado por VIF tras quiebre

La separación se produjo en medio de una acusación por presunta violencia intrafamiliar y maltrato habitual, cuyos antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.

El nombre de Sergio Ader tomó protagonismo durante las últimas horas luego de conocerse el quiebre de su matrimonio con María Eugenia “Kenita” Larraín, después de 11 años de relación.

La separación se produjo en medio de una denuncia por presunta violencia intrafamiliar y maltrato habitual, cuyos antecedentes se encuentran actualmente en desarrollo.

A diferencia de Larraín, quien ha mantenido una extensa trayectoria en televisión y posteriormente se hizo conocida por su trabajo ligado a la numerología, Ader ha cultivado durante años un perfil más bajo.

Sin embargo, en distintas oportunidades apareció públicamente junto a quien fuera su esposa.

¿Quién es Sergio Ader, exmarido de Kenita Larraín?

Sergio Ader es un empresario argentino que se radicó en Chile y cuya actividad empresarial ha estado vinculada, entre otros rubros, al área inmobiliaria.

Antes de comenzar su relación con Kenita Larraín, Ader ya había formado una familia y es padre de cuatro hijos de una relación anterior.

Su vida tomó un nuevo rumbo en 2015, cuando conoció a Larraín durante una celebración de cumpleaños. El encuentro dio paso a una relación sentimental y, meses después, ambos decidieron contraer matrimonio.

La relación entre Ader y Larraín comenzó en 2015 y durante los años siguientes ambos construyeron una vida familiar en común. La pareja tuvo una hija y el empresario acompañó a la modelo durante distintas etapas de su transformación profesional.





En entrevistas y apariciones públicas, Larraín se refirió en diversas ocasiones a su matrimonio y presentó a Ader como la persona con quien había conseguido construir la estabilidad familiar que buscaba.

La relación, que durante años se mantuvo alejada de las controversias que habían rodeado algunos de los romances anteriores de la modelo, llegó a su fin tras más de una década.

Denuncia por presunta violencia intrafamiliar

La separación adquirió una nueva dimensión luego de conocerse que Larraín habría presentado una denuncia por presunta violencia intrafamiliar y maltrato habitual contra Ader.

La periodista Fany Mazuela aseguró haber tenido acceso a documentos relacionados con el caso y señaló que, de acuerdo con el relato atribuido a Larraín, las situaciones denunciadas se habrían extendido durante años y aumentado en intensidad.

Según la información conocida hasta ahora, la acción habría sido presentada inicialmente ante el Tribunal de Familia, instancia desde la cual los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.

En paralelo, el exmarido de Kenita habría debido abandonar el domicilio familiar y estaría sujeto a una medida que le impediría acercarse a Larraín mientras avanza la investigación.

Durante las últimas horas también han circulado versiones que apuntan a presuntos episodios de violencia física, psicológica y económica.