Impacto mundial: Aluviones en Nepal arrasan ciudades enteras y cifra de desaparecidos llega a 400

La devastadora inundación golpeó Syabrubesi, un sector utilizado como punto de partida para la ruta de senderismo de Langtang y también por personas que se dirigen hacia el Tíbet para realizar la peregrinación a Kailash Mansarovar.

Una tragedia de gran magnitud azotó este miércoles a Nepal: Imágenes que han dado la vuelta al mundo muestran una devastadora avalancha que arrasó con todo a su paso dejando al menos 31 personas muertas y 390 peregrinos desaparecidos.

“He visto las aguas llevarse ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, relató en Nuwakot, Nepal, Suman Chalise, un profesor de 34 años. “Fue absolutamente desgarrador”, dijo a AFP.

El desastre ocurrió durante la mañana, cuando el río Bhotekoshi se desbordó y una enorme masa de agua y sedimentos avanzó por zonas fronterizas de Nepal.

El fenómeno destruyó viviendas, carreteras, puentes e infraestructuras vinculadas a la generación hidroeléctrica. El distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, se encuentra entre las áreas más afectadas, y además se han registrado graves daños en Nuwakot.

La inundación podría deberse a una avalancha de hielo “que cayó en el río Lhende, aunque la causa exacta está por determinar”, comentó a AFP un científico del Centro internacional para el Desarrollo Integral de la Montaña (ICIMOD).

De acuerdo a reportes internacionales, serían más de 384 los turistas desaparecidos, entre ellos, 291 de países como India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia. Gran parte serían viajeros en ruta hacia el monte Kailash, en el Tíbet, uno de los principales lugares de peregrinación para los hindúes.

Intensas labores de búsqueda en Nepal

Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar, en la frontera entre Nepal y China, lo que convoca a muchos turistas de todo el mundo a que participen de la peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

El Tíbet también se ha visto afectado, y los medios estatales chinos advierten de un gran número de víctimas. Además, un deslizamiento de tierra azotó el puerto chino de Gyirong, donde el líder chino Xi Jinping instó a intensificar las labores de búsqueda.

La Policía y el Ejército nepalíes participan en las labores de búsqueda y rescate. En esa línea, el Gobierno de Nepal ha solicitado apoyo a India y China para hacer frente a la emergencia.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó intensificar los esfuerzos de búsqueda y rescate y pidió evacuar a los residentes que se encuentren en zonas de riesgo.

“La prioridad absoluta es movilizar todos los recursos para buscar y rescatar a las personas desaparecidas, evacuar y reubicar a los habitantes en peligro, atender rápidamente a los heridos y reducir al máximo el número de víctimas”, afirmó el presidente chino, citado por Xinhua.