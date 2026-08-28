“Un amor sin límites”: Revelan emotiva historia de perrita que Paz Ramírez salvó de ser atropellada

De acuerdo con el relato de testigos del accidente, la cineasta caminaba junto a un acompañante y su perrita Marta cuando, por causas que son investigadas, el animal se habría escapado. La mujer regresó a buscarla y, en ese momento, fue impactada por un vehículo.

Nuevos antecedentes han permitido conocer una faceta especialmente emotiva de Paz Ramírez, la cineasta y productora audiovisual que murió tras ser atropellada durante la tarde del domingo en Providencia.

De acuerdo con el relato de un testigo del accidente, Paz caminaba junto a un acompañante y su perrita Marta cuando, por causas que son investigadas, el animal se habría escapado.

Fue entonces cuando la mujer regresó a buscarla y, en ese momento, fue impactada por un vehículo que posteriormente huyó del lugar.

El gesto cobra especial significado a la luz del mensaje que la Fundación Animal Chile publicó tras conocer su fallecimiento. La organización recordó a Paz como una persona profundamente comprometida con los animales y el rescate.

“Siempre atenta a ser generosa con nosotros y con otras organizaciones de rescate animal”, señalaron desde la fundación, destacando además una historia que refleja el vínculo que la cineasta tenía con los perros.





La perrita que Paz Ramírez decidió adoptar

Uno de los recuerdos compartidos por la organización fue el de Marta, una perrita descrita como “la vieja más gruñona del mundo”, que había sido rescatada.

Paz decidió adoptarla y, según recordó la fundación, le entregó un cariño que permitió que la perrita tuviera una nueva oportunidad.

“Le diste amor sin límites. La aceptaste. La curaste, la defendiste y la salvaste. Y eso que nos mordió a todxs” , escribieron en la publicación en Instagram, acompañando el recuerdo con fotografías de Paz y su pareja.

La Fundación Animal Chile también recordó las veces en que la cineasta colaboró con sus actividades y ferias de adopción.

“Gracias, linda hermosa por ser directa, frontal, talentosa, luminosa y valiente, auténtica, chistosa, por vestirte de una manera increíble. Por llenar de energía y luz cada lugar”, expresaron.

“Nunca vamos a olvidarte porque eres parte de nosotrxs. Qué suerte tiene el universo de que ahora eres parte de él“, concluyó la organización.