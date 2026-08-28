VIDEO | Cámara captó huida de sospechosos de asesinar a carabinero de franco en Renca

El auto ya había sido captado días antes merodeando el sector y según el registro de las cámaras, sería el mismo modelo del vehículo que apareció calcinado en Quilicura.

Mientras continúan las indagatorias tras la muerte de un carabinero de franco en la comuna de Renca, este viernes se conoció un registro clave de la huida de sujetos vinculados con el crimen.

Contigo en la Mañana tuvo acceso exclusivo a una cámara que captó los minutos posteriores a la muerte del funcionario.

En las imágenes se logra captar a dos individuos de sexo masculino, quienes suben rápidamente a un vehículo tipo Chevrolet Groove de color blanco .





En el video incluso se aprecia cómo ambos sujetos cruzaron la pista contraria para escapar con mayor agilidad y tras herir al funcionario se dieron a la fuga en cosas de segundos.

El mismo auto también fue captado días antes merodeando el sector con delincuentes a bordo, quienes realizaron el robo de una placa patente.

En horas de esta mañana, el vehículo fue encontrado completamente quemado en la comuna de Quilicura.

Mira quí el registro:





Crimen de carabinero en Renca

El hecho ocurrió la noche del jueves en calle 21 de Mayo con Miraflores, mientras el funcionario estaba de civil.

El carabinero, que fue identificado como Alejandro Ortiz Vásquez, recibió un impacto balístico en el rostro y quedó tendido en el suelo junto a su automóvil.

Los atacantes no se robaron el vehículo ni le sustrajeron pertenencias a la víctima, por lo que Fiscalía no descarta ninguna línea de investigación.

El equipo del OS9 de Carabineros se encuentra realizando las indagatorias correspondientes y durante la mañana de este viernes se realizó un amplio operativo en Santiago Centro.