Amplio operativo policial en Santiago Centro tras homicidio de carabinero en Renca

Equipos del GOPE y LABOCAR llegaron hasta un domicilio ubicado en calle Lira, donde detuvieron a un sujeto que estaría vinculado con la muerte del efectivo policial.

La mañana de este viernes se realizó un amplio operativo policial en el centro de Santiago, tras la muerte de un carabinero de franco en la comuna de Renca.

Personal especializado del GOPE y LABOCAR llegó hasta la intersección de calle Lira con Arauco e irrumpieron en una vivienda para trasladar a un hombre hasta una patrulla policial.

De forma preliminar, se conoció que habría un sujeto detenido, quien estaría vinculado al asesinato ocurrido la noche del jueves.





Desde la institución de Carabineros no han confirmado si se trata de

Lo que se sabe del carabinero asesinado

Un funcionario de Carabineros fue asesinado la noche del jueves en la comuna de Renca. El hecho ocurrió en calle 21 de Mayo y de acuerdo a los antecedentes, la víctima habría sufrido el intento de robo de su vehículo.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a un hombre adulto, de aproximadamente 30 años, tendido en el suelo en posición dorsal.

Los funcionarios constataron que la víctima se encontraba fallecida y presentaba una lesión atribuible a un impacto balístico en el rostro, específicamente a la altura del ojo izquierdo.